Berlin (AFP) Die Zahl der in Afghanistan stationierten Bundeswehr-Soldaten soll bis Ende Februar 2014 auf 3300 sinken. Das Kabinett stimmte am Mittwoch dem entsprechenden neuen Mandat zu, wie aus Regierungskreisen verlautete. Derzeit sind rund 4600 Soldaten in Afghanistan stationiert, damit ist die Bundeswehr nach den USA und Großbritannien der drittgrößte Truppensteller.

