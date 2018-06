Berlin (AFP) Die Korrekturen des Bundesarbeitsministeriums am Armutsbericht der Regierung haben einen Sturm der Entrüstung bei Opposition und Sozialverbänden ausgelöst. "Die Bundesregierung vertuscht und sagt den Menschen nicht, was ist", erklärte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles am Mittwoch in Berlin. "Doch wer die Realität ausblendet und ignoriert, kann keine gerechte Politik machen."

