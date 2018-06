Créteil (AFP) Im Berufungsprozess in Frankreich um den Tod der 14-jährigen Kalinka hat deren als Nebenkläger auftretender leiblicher Vater seine Anwälte gefeuert. Er habe in diesem seit 30 Jahren andauernden Fall einen anderen Blick auf das Verfahren als seine Anwälte, sagte André Bamberski am Mittwoch vor dem Gericht in Créteil bei Paris. Der Berufungsprozess gegen den 77-jährigen Dieter K. hatte am Dienstag begonnen.

