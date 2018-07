Berlin (AFP) Die Opposition aus SPD und Grünen rechnet mittelfristig mit einem dritten Hilfsprogramm für Griechenland. "Klar ist, dieses Programm ist nicht das letzte", sagte SPD-Haushaltsexperte Carsten Schneider am Mittwoch in Berlin nach einer Befragung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) im Haushaltsausschuss des Bundestags. Schneider bezifferte den Bedarf auf 100 Milliarden Euro zusätzlich bis zum Jahr 2020. Das aktuelle zweite Hilfsprogramm für Griechenland läuft bis Ende 2014. Die von den Euro-Finanzministern in der Nacht zu Dienstag beschlossenen Maßnahmen sollen innerhalb dieses Programms geleistet werden.

