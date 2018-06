Berlin (AFP) Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich dem jüngsten Fortschrittsbericht zufolge in diesem Jahr erneut leicht verbessert, bereitet aber in vielen Teilen des Landes noch Anlass zur Sorge. Dem Bericht zufolge, der am Mittwoch dem Kabinett vorgelegt werden soll, gab es wie bereits 2011 "weniger sicherheitsrelevante Zwischenfälle" im Land. Die Einsatzbereitschaft der afghanischen Kräfte sei mittlerweile "gut entwickelt" und Deutschland werde an der Entscheidung zu einer "verantwortungsvollen Verringerung" der Truppen bis Ende 2014 festhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.