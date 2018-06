Köln (dpa) - SPD und Grüne stellen sich weiterhin gegen eine Verabschiedung der neuen Griechenland-Hilfen im Bundestag am Donnerstag.

«Ein ordentliches Verfahren heißt, dass zwischen der Beschlussempfehlung eines Ausschusses und dem Beschluss des Bundestages die üblichen 24 Stunden liegen», sagte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin am Mittwoch im «Deutschlandfunk». Der Haushaltsausschuss wird an diesem Mittwoch über das erweiterte Rettungspaket beraten. Daher könne er sich am Freitag eine Abstimmung im Parlament vorstellen. Noch stehe aber der Donnerstag auf der Tagesordnung. «Das halten wir für definitiv falsch», sagte Trittin.

Der SPD-Fraktionsvize Joachim Poß sagte im «Deutschlandfunk», der Bundestag sei kein «Abnickparlament». «Wir sind der Auffassung, dass dem Parlament eine umfassende Beschäftigung mit den doch jetzt komplizierten Zusammenhängen auch dieses Rettungsmanövers möglich sein muss.» Ein Ja seiner Partei bei einer Abstimmung in dieser Woche sei aber möglich: «Es ist jedenfalls nicht auszuschließen.»