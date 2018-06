Straßburg (dpa) - Die Staatengruppe des Europarates gegen Korruption hat Deutschland erneut wegen zu lascher Regeln über Parteienfinanzierung und Korruptionsbekämpfung gerügt. Die Regierung in Berlin sollte die Gesetze verschärfen, befanden die Experten in einem Bericht der Gruppe. Irritiert wurde vermerkt, dass Berlin anscheinend keinen Handlungsbedarf sehe. Beispiel Parteienfinanzierung: Bisher müssen Parteispenden erst ab 50 000 Euro veröffentlicht werden. Dieser Betrag sollte gesenkt werden. Anonyme Spenden und solche an Abgeordnete sollten verboten werden.

