Los Angeles (dpa) - Der britische Schauspieler und Tony-Gewinner James Corden («Die drei Musketiere», «All or Nothing») übernimmt die Hauptrolle in dem Weihnachtsfilm «School for Santas». «Variety» zufolge soll er einen Vater spielen, der um die Gunst seiner Kinder kämpfen muss.

Dabei kommt ihm während der Weihnachtszeit eine Rolle als Nikolaus zur Hilfe. Das Erfolgsteam Tim Bevan und Eric Felnner von der britischen Produktionsfirma Working Title («Vier Hochzeiten und ein Todesfall», «Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück», «Abbitte», «Les Misérables») steht hinter dem Projekt. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr in New York und London stattfinden. Corden hatte in diesem Jahr den Tony-Award als bester Schauspieler in dem Bühnenstück «One Man, Two Guvnors» gewonnen. 2003 glänzte er in dem Familiendrama «All or Nothing» unter der Regie von Mike Leigh in der Rolle eines verhaltensgestörten, fress- und fernsehsüchtigen jungen Mannes.