Madrid (SID) - Spaniens Fußball-Nationaltorwart Iker Casillas von Rekordmeister Real Madrid hat sich nach den jüngsten Unmutsäußerungen der Fans hinter Startrainer José Mourinho gestellt. "Die Leute, die jetzt pfeifen, sind die gleichen, die beim Meistertitel noch geklatscht und gejubelt haben. Im Fußball währt die Erinnerung kurz. Aber die Fans dürfen nicht vergessen, wer uns zur historischen Meisterschaft mit den meisten Toren und Punkten der Geschichte geführt hat", sagte Casillas, Teamkollege der deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Mesut Özil.

Mourinho war am Dienstagabend beim mühsamen 3:0-Sieg im Pokal gegen Drittligist Alcoyano von Teilen des eigenen Anhangs ausgepfiffen worden. Drei Tage zuvor hatte Real in der Meisterschaft 0:1 bei Betis Sevilla verloren, liegt nun elf Punkte hinter Erzrivale FC Barcelona und acht Punkte hinter Stadtkonkurrent Atletico zurück. "Wir müssen uns an die guten Zeiten erinnern, an die Kontinuität des Projekts glauben. Dieses Team will noch mehr erreichen", sagte Casillas.