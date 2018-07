Köln (SID) - Die ARD geht bei der Fußball-Bundesliga-Berichterstattung neue Weg. Sie wird ab der kommenden Saison in allen Dritten Programmen Sonntagabend eine Bundesliga-Sportschau ausstrahlen. Die Produktion übernimmt der WDR. Dies beschlossen die ARD Intendantinnen und Intendanten auf ihrer Sitzung am Montag und Dienstag. Bislang hatte es sonntags in allen Regionalprogrammen der ARD eigene Sportsendungen mit Berichten zu den Sonntagsspielen der Bundesliga gegeben.

Ab der Saison 2013/14 wird die Berichterstattung über die Sonntagsspiele der Bundesliga im Rahmen einer Sportschau-Sendung erfolgen, die ab 21.45 Uhr in allen Dritten Programmen ausgestrahlt wird. Präsentiert wird das 20-minütige Format von den Sportschau-Moderatoren Reinhold Beckmann, Gerhard Delling und Matthias Opdenhövel.

Zudem gab die ARD die Vertragsverlängerung mit Beckmann und Delling bis 2015 bekannt. "Es ist schön, dass wir die Zusammenarbeit mit unseren beiden beliebten Sport-Moderatoren für weitere zwei Jahre fortsetzen können. Reinhold Beckmann und Gerhard Delling gehören zu den Besten ihres Fachs, und so werden wir auch in den kommenden Jahren mit unserem erfolgreichen Sportschau-Team zusammenarbeiten können," kommentierte ARD-Programmdirektor Volker Herres.

Beckmann und Delling sind unter anderem für die Präsentationen der Sportschau und bei Live-Übertragungen im Ersten vorgesehen.