Köln (SID) - Bayern München könnte am Mittwoch bei einem Sieg beim SC Freiburg vorzeitig die Fußball-Herbstmeisterschaft perfekt machen. Auch in der vergangenen Saison war der FC Bayern Herbstchampion, am Ende holte jedoch Borussia Dortmund den Titel. In 32 von 49 Fällen erwies sich Rang eins nach der Hinrunde als gutes Omen für den Titel - immerhin eine Quote von 65,31 Prozent.