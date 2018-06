Athen (AFP) Die griechische Regierung will zu Beginn der kommenden Woche ihr Programm zum Rückkauf von Staatsanleihen von privaten Investoren starten. Finanzminister Giannis Stournaras nannte das Vorhaben am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Athen eine "patriotische Pflicht" und eine "Frage der Glaubwürdigkeit". Sollte es scheitern, gebe es einen Alternativplan, ergänzte Stournaras, ohne Einzelheiten zu nennen. Den bisherigen Planungen zufolge soll das Programm bis zum 13. Dezember laufen.

