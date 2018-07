London (AFP) Im Kampf gegen Alkoholmissbrauch will die britische Regierung in England und Wales einen Mindestpreis für Alkohol einführen. Das Innenministerium sollte entsprechende Pläne noch am Mittwoch vorstellen. Demnach soll eine Einheit à zehn Milliliter puren Alkohols künftig mindestens 0,45 Pfund kosten (0,56 Euro). Die bereits im März angekündigte Maßnahme ist eine Reaktion auf die Gewalt in den Städten des Landes.

