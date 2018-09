Kairo (dpa) - Das von Islamisten dominierte ägyptische Verfassungskomitee will die ursprünglich für Dezember geplante Abstimmung über seinen umstrittenen Verfassungsentwurf vorziehen. Das verkündete der Generalsekretär des Komitees, Amr Darrag, am Mittwoch in Kairo.

Er sagte, die Diskussion über den Entwurf sei bereits abgeschlossen. Jetzt könne die Abstimmung zügig stattfinden. Anschließend werde der Entwurf dem Präsidenten vorgelegt. Bester Weg aus der aktuellen Krise sei eine Beschleunigung des Verfassungsprozesses.

Liberale und Christen hatten das Verfassungskomitee in den vergangenen Wochen unter Protest verlassen. Sie warfen den Islamisten vor, diese gingen überhaupt nicht auf ihre Vorschläge ein und seien nur daran interessiert, die Vormachtstellung ihrer Parteien durch eine maßgeschneiderte Verfassung abzusichern.

Der Fahrplan für die Übergangszeit sieht eine Volksabstimmung über den Verfassungsentwurf fort. Der Termin für das Referendum steht noch nicht fest.

Meldung zu Pressekonferenz bei youm7, arabisch