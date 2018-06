Damaskus (dpa) - In einem vorwiegend von Christen und Drusen bewohnten Viertel der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Augenzeugen und Regierungsgegnern explodierten in dem Vorort Dscharamana kurz hintereinander vier Sprengsätze. Die Bewohner des Viertels hatten zu Beginn des syrischen Bürgerkrieges versucht, sich aus der bewaffneten Auseinandersetzung herauszuhalten. Die Lage in dem Stadtteil spitzte sich jedoch in den vergangenen Monaten zu.

