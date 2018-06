Madrid (AFP) Die größte spanische Sparkasse Bankia will bis 2015 rund 6000 Stellen streichen. Das seien 28 Prozent aller Mitarbeiter, teilte die Bank, die im Mai wegen Schwierigkeiten verstaatlicht worden war, am Mittwoch in Madrid mit. Die Entlassungen seien Teil des Restrukturierungsplans. Für 2012 rechne Bankia mit einem Nettoverlust von 19 Milliarden Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.