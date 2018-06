Berlin (dpa) - Die Bundesregierung wird den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen, um doch noch die Zustimmung der Länder zum Steuerabkommen mit der Schweiz zu erreichen. Dies beschloss das Kabinett am Mittwoch auf Initiative von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Am vergangenen Freitag war das umstrittene Abkommen im Bundesrat am Widerstand der SPD- und Grünen-geführten Länder gescheitert. In der Schweiz hat es dagegen bereits alle Hürden genommen. Nachverhandlungen lehnt Bern bisher ab.

