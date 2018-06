Kairo (AFP) Ein Gericht in Kairo hat am Mittwoch sieben koptische Christen aus Ägypten und einen Geistlichen aus den USA wegen ihrer Beteiligung an einem islamfeindlichen Film zum Tod verurteilt. Wie die ägyptische Nachrichtenagentur Mena meldete, wurden alle Angeklagten in Abwesenheit verurteilt. Die ägyptischen Kopten, darunter der Regisseur des Films, und der Prediger Terry Jones aus Florida befinden sich alle in den Vereinigten Staaten.

