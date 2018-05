Los Angeles (AFP) US-Schauspieler Angus T. Jones ist nur einen Tag nach seinem Aufruf zum Boykott der populären TV-Serie "Two and a Half Men" wieder zurückgerudert. Er habe weder gleichgültig noch respektlos gegenüber seinen Kollegen sein wollen, erklärte Jones am Dienstag (Ortszeit). Am Montag war ein Interview von Jones mit einer christlichen Kirche veröffentlicht worden, in dem er die Show als "Dreck" bezeichnete und davon abriet, bei "Two and a Half Men" einzuschalten.

