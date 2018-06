Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den republikanischen Wahlverlierer Mitt Romney zu einem versöhnlichen Mittagessen im Weißen Haus eingeladen. Das erste Treffen der beiden Politiker seit der Wahl am 6. November werde am Donnerstag im privaten Esszimmer des Präsidenten neben dem Oval Office stattfinden, teilte Regierungssprecher Jay Carney am Mittwoch mit. Der Lunch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

