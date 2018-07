Östersund (SID) - Die Aussicht auf eine Teilnahme an den Winterspielen 2014 in Sotschi verleiht dem dreimaligen Biathlon-Olympiasieger Michael Greis vor seinem Start in den vorolympischen Weltcupwinter keinen Motivationsschub. "Diese Aussicht spielt für mich keine Rolle, nach dieser Saison werde ich weitersehen. Olympia ist stark kommerzialisiert und reglementiert. Ich hatte meinen großen Auftritt in Turin 2006", sagte Greis der Süddeutschen Zeitung. Der 36-Jährige aus Nesselwang hatte 2006 in Turin Gold im Einzel, Massenstart und mit der Staffel gewonnen und geht am Mittwoch in Östersund (17.30 Uhr/ARD) über die 20 Kilometer in die Loipe.

Nach einer schwierigen Vorsaison, in der ihn Verletzungen und Krankheiten immer wieder zurückwarfen, sprüht Greis aber wieder vor Energie. Dabei stört es den dreimaligen Weltmeister auch nicht, dass Biathlon "eben eine Unterhaltungsshow ist wie eine dieser Castingshows". "Als ich über den Rücktritt nachgedacht hatte, war das Training entscheidend. Ich bin gerne dabei und probiere was aus. Ich trainiere strukturierter, also intensiver mit entsprechenden Belastungsphasen, wenn man da vorankommt, das macht Spaß", sagte Greis.

Dagegen hängt sein Seelenheil nicht an Topplatzierungen. "Natürlich braucht jeder Sportler Ziele. Aber ich habe mir alle Träume erfüllt. Wenn ich jetzt noch einmal Weltmeister werde, bin ich definitiv nicht glücklicher", sagte Greis. "Mein Traum ist es, dass ich im Biathlon einen schönen Abschluss habe und irgendwann zufrieden sagen kann: 'Jetzt wird es Zeit, dass ich etwas anderes mache'", sagte er der Tageszeitung Die Welt.