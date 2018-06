Hamburg (SID) - Die Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy haben ihre Startzusage für die NRW-Trophy vom 7. bis 9. Dezember in Dortmund gegeben. Die Qualifikation für das zeitgleich in Sotschi stattfindende Grand-Prix-Finale hatten die beiden Chemnitzer kranheitsbedingt verpasst.

Für die Olympia-Dritten ist es der letzte Testwettkampf vor den Europameisterschaften Ende Januar 2013 in Zagreb. Bei den nationalen Titelkämpfen am 21./22. Dezember in Hamburg werden die Schützlinge von Trainer Ingo Steuer nicht an der Paarlauf-Konkurrenz teilnehmen.

Für Dortmund gemeldet hat auch Olympiasiegerin Kim Yu-Na aus Südkorea, die noch die Qualikations-Norm für die Weltmeisterschaften Mitte März 2013 in London/Ontario erfüllen muss. Der russische Europameister Jewgeni Pluschenko steht zwar noch auf der Startliste, wird aber nach Aussage seines Trainers Alexej Mischin nicht nach Deutschland kommen.