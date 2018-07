Frankfurt/Main (dpa) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich dank gestiegener Zuversicht mit Blick auf eine Lösung des US-Haushaltsstreits weiter aufgehellt. Der Dax beendete den Handel dann bei 7400,96 Punkten mit einem Plus von 0,78 Prozent. Der Euro gab zuletzt etwas nach. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2994 Dollar festgesetzt.

