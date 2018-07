Brüssel (AFP) Die EU-Kommission untersucht das deutsche Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG) auf mögliche Verstöße gegen das europäische Recht. "Wir haben eine Beschwerde erhalten", sagte der Sprecher von Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia am Donnerstag in Brüssel. Jetzt sei die Abteilung des Wettbewerbskommissars "beim Untersuchen, beim Sammeln von Informationen", sagte er weiter. Von wem die Beschwerde stammt, blieb offen. Es handele sich noch nicht um eine förmliche Ermittlung, machte der Sprecher klar. Die Kommission sei mit den deutschen Behörden in Kontakt.

