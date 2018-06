Düsseldorf (AFP) In der nordrhein-westfälischen Gastronomie und bei Brauchtumveranstaltungen gilt ab Mai 2013 ein generelles Rauchverbot - und damit auch in den Karnevalssälen an Rhein und Ruhr. Der Düsseldorfer Landtag verabschiedete am Donnerstag ein von der rot-grünen Landesregierung eingebrachtes Nichtraucherschutzgesetz, mit dessen Inkrafttreten im kommenden Frühjahr eine Vielzahl derzeit noch geltender Ausnahmeregelungen abgeschafft werden.

