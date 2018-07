Hannover (AFP) Die schwarz-gelbe Landesregierung Niedersachsens hat ihren Widerstand gegen ein NPD-Verbotsverfahren aufgegeben. Ministerpräsident David McAllister (CDU) kündigte am Donnerstag in Hannover an, er werde bei einer Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche für den Gang vor das Bundesverfassungsgericht stimmen: "Es ist unerträglich für die politische Kultur in Deutschland, dass diese Partei ihre Parolen verbreiten kann", sagte McAllister.

