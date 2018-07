Dortmund (dpa) - Jürgen Klopp hält Rekordmeister Bayern München vor dem Bundesliga-«Gipfel» am Samstag gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund für das Nonplusultra des deutschen Fußballs.

«Die Bayern sind Favorit, sie spielen ihre eigene Saison», sagte der BVB-Trainer am Donnerstag in Dortmund. Klopp bezeichnete den Tabellenführer als «absolute europäische Spitzenmannschaft». Klopp: «Bayern München ist der schwerste Gegner, den man in der Bundesliga haben kann.»

Angesichts der personellen BVB-Probleme mit den jüngsten Verletzungen von Mario Götze und Ilkay Gündogan und der elf Punkte Rückstand des Tabellendritten Dortmund auf die Münchner erachtet Klopp die Partie bei den Bayern als «sehr große Herausforderung». Götze habe am Mittwoch ein minimales Lauftraining absolviert - «bei ihm sieht es recht gut aus», meinte Klopp, will aber über einen Einsatz seines Jungstars erst später entscheiden.

Auf die Erfolge der jüngeren Vergangenheit gegen die Bayern wollte Klopp überhaupt nicht eingehen. «Es ist nur wichtig, was am Samstag passiert», sagte er. Der BVB hatte die vorangegangenen vier Erstligaduelle mit dem Rekordmeister alle für sich entschieden und dem Team von Jupp Heynckes auch im DFB-Pokalfinale 2012 beim 5:2 eine bittere Niederlage zugefügt. Im deutschen Supercup hatte der BVB allerdings 1:2 gegen die Bayern verloren.

Sollte der vor seiner Verletzung überragende Götze in München wieder zur Verfügung stehen, hält Klopp von seiner Elf eine Überraschung für möglich: «Wir haben sicher die Möglichkeit, dort unangenehm zu sein.» Hierfür müssten sich die Meister-Profis indes «alles abverlangen». Klopp: «Das Ganze ist ein absolutes Spitzenspiel, und so werden wir es auch angehen.»

Ein Aufeinandertreffern mit der bereits als Herbstmeister feststehenden Münchner Mannschaft sei «das, worauf man sich ein Leben lang vorbereitet hat - egal, in welcher Tabellenkonstellation. Es ist immer die größte Herausforderung, sich mit den Bayern zu messen», meinte Klopp. Und den Elf-Zähler-Rückstand will er am Samstag ausblenden: «Wir fahren trotzdem mal hin.»

Der BVB-Trainer hob erneut hervor, dass sich die vor der Jubiläumssaison enorm verstärkte Bayern-Auswahl speziell durch «Gier und Galligkeit» auszeichne. Das sei der größte Unterschied zu den vergangenen beiden Spielzeiten der Bayern, in denen jeweils Borussia Dortmund Meister geworden war.