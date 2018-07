Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss für den Rest des Jahres auf Mittelfeldspieler William Kvist verzichten. Der dänische Nationalspieler fällt aufgrund einer Überlastungsreaktion des linken Mittelfußknochens für mindestens vier Wochen aus. "Das trifft uns natürlich sehr hart, aber ich bin froh, dass es von unseren Ärzten rechtzeitig erkannt wurde, sonst wäre William wegen eines drohenden Ermüdungsbruchs eventuell noch länger ausgefallen", sagte Trainer Bruno Labbadia.

Damit wird der 27-Jährige dem VfB frühestens wieder in der Vorbereitung auf die Rückrunde zur Verfügung stehen. "Das ist sehr bitter. Ich hätte der Mannschaft gerne in den letzten Bundesligaspielen in diesem Jahr, aber auch in der Europa League und im DFB-Pokal geholfen. Doch nun werde ich alles dafür tun, damit ich gesund und fit zur Rückrunde zurückkomme", sagte Kvist.