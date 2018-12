Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. November:

48. Kalenderwoche

334. Tag des Jahres

Noch 32 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Christine, Cuthbert, Friedrich, Jolanda, Jutta

HISTORISCHE DATEN

2011 - Iranische Studenten stürmen die britische Botschaft in Teheran und besetzen sie etwa zwei Stunden lang.

2010 - Ein Löwe zerfleischt in einem Zoo in Armenien einen 21 Jahre alten Pfleger. Das Raubtier greift an, als der junge Mann es füttern will.

2007 - Im Sudan wird eine britische Grundschullehrerin zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt, weil sie ihren Schülern erlaubt hatte, einen Teddybären «Mohammed» zu nennen.

2002 - Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (beide SPD) ratifizieren den Staatsvertrag zur Fusion von SFB und ORB zum Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB).

1997 - Im Rheingraben werden in der Region um Idstein (Hessen) nacheinander zwei Beben der Stärken 3,2 und 4,4 registriert.

1967 - Der Sempor-Damm bei Gombong auf der indonesischen Insel Java bricht kurz vor seiner Fertigstellung. In der 45 Meter hohen Flutwelle sterben mindestens 160 Menschen.

1947 - Die UN-Vollversammlung beschließt die Teilung des britischen Mandatsgebiets Palästina in einen arabischen und einen jüdischen Staat.

1912 - Die albanische Nationalversammlung bildet eine provisorische Regierung. Bis dahin gehörte Albanien zum Osmanischen Reich.

1847 - Der Sonderbundskrieg in der Schweiz endet mit der Kapitulation des Heeres der sieben katholisch-konservativen Kantone vor den Bundestruppen. Die Schweiz wird 1848 zum Bundesstaat.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Ein 83 Jahre alter Rentner ist in Nordspanien von seiner Familie daran gehindert worden, aus seinem Altenheim auszubüxen und eine 20-jährige Freundin zu heiraten.

GEBURTSTAGE

1957 - Jean-Philippe Toussaint (55), belgisch-französischer Schriftsteller und Regisseur («Sich lieben»)

1947 - Petra Kelly, deutsche Politikerin, Gründungsmitglied der Grünen, gest. 1992

1937 - Jo Brauner (75), deutscher Nachrichtensprecher

1932 - Jacques Chirac (80), französischer Politiker, Staatspräsident 1995-2007

1902 - Carlo Levi, italienischer Schriftsteller und Maler («Christus kam nur bis Eboli»), gest. 1975

TODESTAGE

2001 - George Harrison, britischer Popmusiker, geb. 1943

1957 - Erich Wolfgang Korngold, amerikanischer Komponist («Die tote Stadt»), geb. 1897