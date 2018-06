Peshawar (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag mit fünf Todesopfern im Nordwesten Pakistans ist ein wichtiger Kriegsherr verletzt worden. Der Attentäter sei am Donnerstag in der Provinz Süd-Waziristan mit einem mit Sprengstoff präparierten Motorrad in den Wagen des Warlords Mullah Nazir gerast, sagten Sicherheitsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Neben Nazir, dessen bewaffnete Anhänger gegen die US- und NATO-Truppen in Afghanistan kämpfen, wurden demnach mindestens zehn weitere Menschen verletzt.

