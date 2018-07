New York (AFP) Die UN-Vollversammlung hat die Sitzung über die Aufwertung der Palästinenser zu einem Beobachterstaat bei den Vereinten Nationen begonnen. Bei der Abstimmung am Donnerstag in New York wurde eine klare Mehrheit für eine Resolution erwartet, die den Palästinensern den Beobachterstatus eines Nicht-Mitgliedstaats verleiht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.