New York (AFP) Das skandalgebeutelte US-Starlet Lindsay Lohan ist wieder einmal festgenommen worden. Die 26-jährige Schauspielerin soll eine Frau in einem Nachtclub in New York geschlagen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Lohan werde Körperverletzung vorgeworfen.

