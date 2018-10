München (dpa) - Der Winter hat Deutschland erreicht. Erster Schneefall löste am Morgen auf vielen Straßen Chaos aus. Es gab zahlreiche Unfälle. Im Allgäu kam ein Autofahrer ums Leben. Autos rutschten über verschneite Straßen oder fuhren wegen schlechter Sicht im Schritttempo. Noch heftiger war der Wintereinbruch in Teilen Russlands. Auf den Moskaus waren rund 12 000 Räumfahrzeuge im Einsatz, es kam zu zahlreichen Massenkarambolagen. Schnee und Eisregen blockierten auch die drei internationalen Flughäfen der Hauptstadt. In St. Petersburg gab es ebenfalls massive Probleme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.