Berlin (dpa) - Den höchsten Wohlstand in Deutschland und die beste Situation auf dem Arbeitsmarkt genießen die Menschen in München. Die bayerische Landeshauptstadt liegt nach einer Wirtschaftsstudie mit großem Abstand auf Platz 1 in der Rangliste der 50 größten Städte. Zweiter und Dritter sind nach dem Vergleich des Magazins «Wirtschaftswoche» und der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Stuttgart und Münster. Magdeburg holt am schnellsten auf. Berlin kommt bei der Wirtschaftslage nicht über Platz 47 hinaus.

