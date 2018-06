Stuttgart (dpa) - Der Bahnverkehr in Stuttgart ist am frühen Morgen knapp einer Katastrophe entgangen. Gegen 4.00 Uhr machte sich ein Gespann von drei abgekoppelten Güterwaggons selbstständig und raste auf einer abschüssigen Strecke in Richtung Stuttgart-Zentrum.

Ungebremst fuhr es in den Bahnhof im Stadtteil Feuerbach, wie die Polizei mitteilte. Ein Fahrdienstleiter stellte geistesgegenwärtig die Weichen um und leitete das Gespann auf ein Abstellgleis. Die Waggons sprangen aus den Gleisen und zerstörten einen Bahnsteig - auf dem zwei Stunden später wohl Dutzende Pendler gestanden hätten.

So wurde wie durch ein Wunder niemand verletzt. Warum die Waggons im Güterbahnhof in Kornwestheim ins Rollen geraten waren, blieb zunächst unklar. Der Unfall hatte bereits am frühen Vormittag ein Chaos im Zugverkehr ausgelöst. Der Nah- und Fernverkehr der Bahn war über Stunden erheblich eingeschränkt. Tausende Pendler waren betroffen.

Die mit tonnenschweren Gleisen beladenen Waggons rissen Oberleitungen und mehrere Träger des Bahnhofdaches in Feuerbach mit sich und zogen eine Spur der Verwüstung nach sich, bevor sie mitten auf dem Bahnsteig zum Stehen kamen. Ein Teil des Daches stürzte ein. Es besteht Einsturzgefahr. Die Bewohner im Obergeschoss des Bahnhofsgebäudes wurden in Sicherheit gebracht.

Wie ein Sprecher der Bahn mitteilte, werde ein 75 Tonnen schwerer Kran eingesetzt, um schwere Eisenelemente und die Waggons von den Bahnsteigen zu räumen.