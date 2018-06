Stuttgart (dpa) - Ein Unfall mit abgekoppelten Waggons hat in Stuttgart ein Chaos im Zugverkehr ausgelöst.

Drei leere Güterwaggons hatten sich am Morgen am Güterbahnhof in Kornwestheim aus zunächst ungeklärter Ursache selbstständig gemacht und seien wenig später in den Feuerbacher Bahnhof gekracht, teilte das Lagezentrum des Innenministeriums mit. Auf der abschüssigen Strecke in Richtung Stuttgart-Mitte seien die Waggons auf ein Abstellgleis im Bahnhof in Feuerbach zugerast. Dort durchschlug das Gespann einen Prellbock und riss mehrere Träger des Bahnhofdaches ein, das daraufhin einstürzte. Verletzt wurde niemand.