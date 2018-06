Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag uneinheitlich geschlossen. Der Dax hielt sich mit einem hauchdünnen Plus von 0,06 Prozent auf 7405,50 Punkte knapp über der am Vortag zurückeroberten 7400-Punkte-Marke.

Für den MDax ging es um 0,38 Prozent auf 11 612,92 Punkte nach oben. Der TecDax schloss jedoch mit einem Minus von 0,39 Prozent auf 840,79 Punkte. Im November beläuft sich das Kursplus beim Dax auf rund 2 Prozent. Die Woche beendete der Index 1,32 Prozent höher.