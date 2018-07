Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Monatsende knapp über 7400 Punkten geschlossen. Der Dax hielt sich mit einem hauchdünnen Plus von 0,06 Prozent auf 7405,50 Punkte am Freitag knapp über der am Vortag zurückeroberten Marke.

Für den MDax ging es um 0,38 Prozent auf 11 612,92 Punkte nach oben. Der TecDax schloss jedoch mit einem Minus von 0,39 Prozent auf 840,79 Punkte. Im November beläuft sich das Kursplus beim Dax auf rund 2 Prozent. Die Woche beendete der Index 1,32 Prozent höher.

Nachdem nun auch der Bundestag seinen Segen zur Freigabe der nächsten Finanzspritze für Griechenland gegeben habe, könnten Anleger erst einmal durchatmen, kommentierte Experte Gregor Kuhn vom Broker IG. Zum US-Haushaltsstreit sagte Kuhn, es sei kaum vorstellbar, dass sich Republikaner und Demokraten bis Jahresende nicht einigen würden.

Die Aktien von HeidelbergCement verteuerten sich nach einem positiven Analystenkommentar als zweitbester Dax-Wert um 2,25 Prozent. Bester Wert waren Continental mit plus 2,58 Prozent. Die ThyssenKrupp-Papiere verloren nach einem Bericht über eine Prüfung zweifelhafter Zahlungen in Asien und Osteuropa durch die Konzernrevision 1,70 Prozent und waren damit Dax-Schlusslicht.

Im MDax reagierten die Metro-Aktien nur vorübergehend mit einem Kurssprung auf den angekündigten Verkauf des Real-Osteuropageschäfts. Nach der Mitteilung war es für die Papiere von Deutschlands größtem Handelskonzern bis auf 22,20 Euro nach oben gegangen. Zum Handelsende verbuchten sie jedoch ein Minus von 0,28 Prozent. Die Hugo-Boss-Titel gerieten nach einem negativen Analystenkommentar unter Druck und fielen um 0,63 Prozent.

Die Aktien von SAF-Holland präsentierten sich nach einer Kapitalerhöhung äußerst schwach. Das im SDax gelistete Papier des Herstellers von Lkw-Komponenten sackte um mehr als 7 Prozent ab. Entweder bahne sich ein weiterer Zukauf an, oder SAF-Holland wolle sich für größere Herausforderungen der kommenden Jahre wappnen, schlussfolgerte ein Analyst.

Der EuroStoxx 50 büßte 0,25 Prozent auf 2575,25 Punkte ein. In Paris schloss der Cac-40-Index ebenfalls leicht im Minus. Auch der Londoner «Footsie» stand zum Handelsschluss knapp im Minus. Am US-Aktienmarkt verbuchte der Dow Jones zum europäischen Börsenschluss Verluste.

Am deutschen Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,11 Prozent am Vortag auf 1,10 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 134,96 Punkte. Der Bund Future sank um 0,04 Prozent auf 142,82 Punkte. Der Kurs des Euro kletterte zuletzt wieder über 1,30 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Nachmittag den Referenzkurs auf 1,2986 (Donnerstag: 1,2994) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7701 (0,7696) Euro.