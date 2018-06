São Paulo (AFP) Alle Augen in Brasilien sind am Freitagabend auf 30 knackige Rundungen gerichtet: Nach einem hart umkämpften Vorentscheid stellen sich in einem Hotel von São Paulo insgesamt 15 brasilianische Schönheiten im knappen String-Tanga zur Wahl der "Miss Bumbum" des Jahres. Viele von ihnen haben für den kurzen Ruhm und das Preisgeld von umgerechnet knapp 2000 Euro erhebliche Anstrengungen auf sich genommen: Für einen möglichst straffen Hintern absolvierten sie unter anderem Surfunterricht oder ein Überlebenstraining im Dschungel.

