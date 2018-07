Essen (AFP) Die Zahl der Minijobber ist in diesem Jahr leicht zurückgegangen. Ende September seien rund 7,03 Millionen Minijobber gemeldet worden, berichteten die Zeitungen der WAZ-Gruppe am Freitag unter Berufung auf einen noch unveröffentlichten Bericht der Minijob-Zentrale in Bochum. Das seien 0,6 Prozent weniger gewesen als im Jahr zuvor. "Den zuweilen beschriebenen starken Anstieg können wir nicht beobachten", sagte der Leiter der Minijob-Zentrale, Erik Thomsen. Die meisten Minijobber arbeiten demnach im gewerblichen Bereich. Ihre Zahl sank um 0,8 Prozent auf knapp 6,8 Millionen.

