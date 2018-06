Hamburg (AFP) Der Luxus-Hersteller Escada will seine Mode künftig auch selbst über das Internet verkaufen. "Viele Kunden haben bei Escada immer noch Schwellenangst, in den Laden zu kommen. Das könnte durch eine gute Online-Präsenz abgebaut werden", sagte Escada-Chef Bruno Sälzer der "Financial Times Deutschland" vom Freitag. Ab dem Frühjahr soll zunächst in Deutschland und Österreich etwa ein Viertel des Angebots aus der Stammkollektion sowie von Escada-Sport online vermarktet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.