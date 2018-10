Hamburg (AFP) Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warnt vor gesundheitsgefährdenden Stoffen in sogenannten Schneesprays zur Weihnachtsdekoration. In einer Untersuchung von sechs Schneesprays habe sich gezeigt, dass vier Produkte "krebserzeugende Substanzen in hohen Konzentrationen" enthalten hätten, teilte Greenpeace am Freitag in Hamburg mit. Die betroffenen Produkte enthielten sogenanntes N-Nitroso-morpholin, das in der EU wegen seiner Gefährlichkeit verboten sei. Ein Labor hatte die Sprays im Auftrag von Greenpeace untersucht.

