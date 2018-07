Essen (AFP) Grüne und Linkspartei wollen am kommenden Mittwoch vor der Zentrale des RWE-Konzerns in Essen gegen überhöhte Strompreise protestieren. Die beiden Parteien meldeten für den 5. Dezember eine Kundgebung zum Thema Strompreispolitik an, wie die Essener Polizei den Zeitungen der WAZ-Gruppe vom Freitag bestätigte. Der Protestmarsch soll demnach von der Innenstadt zum Firmensitz von RWE führen. Erwartet würden 150 Teilnehmer.

