Brüssel (AFP) Die NATO will in Kürze über die Anfrage der türkischen Regierung zur Stationierung von Patriot-Raketensystemen im türkisch-syrischen Grenzgebiet entscheiden. Eine Entscheidung könne während des NATO-Außenministerrats am kommenden Dienstag und Mittwoch in Brüssel bekannt gegeben werden, verlautete aus Bündniskreisen am Freitag.

