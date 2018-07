Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält die aktuelle Debatte über einen Schuldenschnitt zu Gunsten Griechenlands für schädlich. "Wir dürfen keine falschen Anreize für ein Nachlassen der griechischen Reformbemühungen setzen", sagte Schäuble am Freitag in seiner Regierungserklärung im Bundestag. "Aktuelle Spekulationen über einen Schuldenerlass würden genau diese falschen Anreize setzen", fügte er hinzu. Die Bereitschaft zum Sparen in Athen würde so geschwächt.

