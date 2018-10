Frankfurt am Main (AFP) Beim Kauf eines Hauses oder einer Wohnung erhalten laut einer Umfrage über ein Drittel der Deutschen finanzielle Hilfe von Familienmitgliedern oder Freunden. 34 Prozent der Immobilienkäufer griffen Eltern, Großeltern oder andere Nahestehende unter die Arme, teilte die Privatkundenbank ING-DiBa am Freitag in Frankfurt am Main mit. Sechs Prozent werde bei der Rückzahlung des Hypothekendarlehens geholfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.