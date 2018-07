Goma (AFP) In der Stadt Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind etwa 300 Polizisten eingetroffen, um nach dem geplanten Abzug der M23-Miliz für Ordnung zu sorgen. Die Sicherheitskräfte seien per Schiff aus der südlich gelegenen Stadt Bukavu über den Kivusee angereist, berichtete eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Insgesamt werden rund 450 Polizisten in der Provinzhauptstadt erwartet.

