Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht in Griechenland deutliche Reformfortschritte, mahnt aber weiter Geduld an. «Es stellen sich erste Erfolge ein, aber der vor uns liegende Weg ist noch lang», sagte er in einer Regierungserklärung vor der Entscheidung des Parlaments über die neuen Milliardenhilfen für Griechenland. Die griechische Regierung arbeite mit großem Engagement an der Umsetzung der Reformvorgaben der Geldgeber. Zuvor hatte die Linken-Fraktion verlangt, die Abstimmung über die neuen Hilfen zu verschieben, um mehr Zeit zu deren Studium zu bekommen.

