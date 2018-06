Paris (AFP) Das Emirat Katar will gemeinsamen mit dem staatlichen französischen Finanzinstitut Caisse des Depôts kleine und mittelständige Unternehmen in Frankreich fördern. Dazu würden die Qatar Holding LLC und die Caisse des Depôts einen Fonds in Höhe von 300 Millionen Euro gründen, teilten beide Seiten am Freitag in Paris mit. Jeder Partner werde die Hälfte des Betrags in den Fonds einspeisen.

