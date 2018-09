Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen wird in Offenbach am 5. April ihr erstes Heim-Länderspiel 2013 gegen Olympiasieger USA bestreiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Das EM-Jahr beginnt für die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid zuvor mit einem Länderspiel am 13. Februar in Frankreich. Danach steht der Algarve-Cup in Portugal (6. bis 13. März) auf dem Programm. Bei der EM in Schweden (10. bis 28. Juli) wollen die deutschen Frauen ihren Titel erfolgreich verteidigen.